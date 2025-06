Audience : El Malick Ndiaye s’engage à défendre les revendications du COMES auprès du Président Diomaye Faye

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu le mercredi 18 juin une délégation du Collectif des Médecins en Spécialisation (COMES), venue lui exposer les difficultés auxquelles font face les médecins en formation : absence de statut officiel, couverture sociale précaire, prise en charge médicale limitée et retards récurrents dans le versement des indemnités et bourses.



À l’issue des échanges, El Malick Ndiaye a exprimé son soutien aux revendications jugées légitimes par le collectif. Il s’est engagé à défendre leur cause auprès du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« Nous magnifions l’acte et la considération qu’il a par rapport à nous. Ce qu’on peut retenir de la rencontre, c’est que le président de l’Assemblée nationale (El Malick Ndiaye) reconnaît que ces revendications que nous avons sont légitimes et que cette injustice que nous vivons depuis longtemps devrait être corrigée. Il va plaider pour notre cause auprès du Président Bassirou Diomaye Faye », a déclaré Dr Bacary Sané sur les ondes de la RFM.



Pour rappel, le COMES avait décrété un mot d’ordre de grève de 72 heures le lundi 26 mai dernier, suivi d’une marche pacifique le 13 juin, afin d’interpeller l’État sur le respect de ses engagements.