Audience avec le Président Diomaye : le Bureau politique de Pastef salut une rencontre dans "un climat fraternel"

Le Bureau Politique National (BPN) de PASTEF-Les Patriotes a salué la rencontre qu'il a eu avec leur "frère", le Président Bassirou Diomaye Faye, au Palais. Cette audience s'est tenue dans un contexte marqué par des tensions entre le chef de l'Etat et son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Dans un communiqué rendu public ce mercredi, les responsables du parti au pouvoir parlent d'une rencontre "dans un climat fraternel et constructif". Sans entrés dans les détails, le bureau politique de Pastef informe que : les échanges ont porté « entre autres, sur la situation politique actuelle, notamment sur le renforcement de l'unité du parti et du tandem Diomaye-Sonko en particulier ».



Le BPN annonce par ailleurs qu'il va poursuivre « la mise en œuvre de son plan d'actions, défini lors de sa réunion du samedi 15 novembre 2025, dans le but de répondre toujours plus efficacement aux préoccupations, attentes et espoirs des peuples sénégalais et africains, afin d'accompagner et de consolider cette dynamique positive ».



