Audience de Adji Sarr avec Cheikh Mahi Niasse: les secrets d'une rencontre

L'information selon laquelle la masseuse Adji Sarr a été reçue par le khalife, Cheikh Mahi Niass semble de plus en plus vérifiée. Dans son édition de ce jeudi 09 mars 2023, le journal Bés Bi a percé le mystère cette cette qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive.



Selon une source du journal, c'était une visite d'une "disciple à son guide". Un déplacement à Médina Baye qui a été minutieusement verrouillé. "Même certains des plus proches du khalife ont été zappés pour garder la discrétion" assure l’informateur de nos confrères.



Ce dernier poursuit : "Il n’y a rien de particulier : Adji Sarr était venue, accompagnée de son père et de ses sœurs qui sont proches d’un petit frère de Cheikh Mahi Niass. Elle a renouvelé son allégeance à la famille de Baye Niass et sollicité des prières. Ce que le khalife a accepté".



Le Khalife a-t-il discuté avec son hôte de l’affaire Sweet Beauty avec la perspective d’un retrait de la plainte contre Ousmane Sonko qu’il accuse de viol et menaces de mort ? La source de Bés Bi se veut formelle : "Jamais cette affaire n’a été évoquée au cours de cette rencontre. Encore une fois, le khalife a prié pour elle et lui a donné des conseils. Maintenant si Adji Sarr et ses proches en ont tiré la nécessité de retirer une plainte, cela n’engage qu’eux".



