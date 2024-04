Audience du patronat au palais : Sérigne Mboup pourfend ses compères

Cette entrevue a eu lieu hier mardi, dans les locaux du palais présidentiel. L'audience entre Bassirou Diomaye Faye et le patronat entre dans le cadre de trouver des solutions pour réduire le coût de la vie. Pour l'homme d'affaires, par ailleurs maire de Kaolack, il doit s'opérer un changement générationnel au sein de cette organisation du secteur privé. Et Sérigne Mboup d'avancer, "le problème est que certains membres du secteur vivent de l’argent du contribuable. Ils ne veulent pas de changement générationnel, ils n’investissent pas et ils ne créent pas d’emplois et parlent au nom du secteur privé".



De l'avis du maire de Kaolack, cette rencontre n'est pas représentative puisque ne prend pas en compte tous les acteurs du secteur. "Ce genre de rencontre doit être national, ajoute l’homme d’affaires, le Président doit aller rencontrer les acteurs de chaque région afin de pouvoir connaître qui est qui ? Et je sais qu’il va le faire. Je sais qu’il ne s’agira pas pour ce gouvernement de politiser cette affaire" a fait savoir le maire de Kaolack.



De l'avis général du maire de Kaolack, cette rencontre est d'avance vouée à l'échec. Puisque les acteurs devant participer à réduire le coût de la vie n'étaient pas de cette rencontre.