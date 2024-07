Audit des ministères et directions : plus de 30 inspecteurs généraux d'Etat mobilisés

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a lancé une vaste opération d'audit touchant plus de 70 directions, agences et fonds publics. Cette mission d'envergure est conduite par l'Inspection générale de l'État (IGE).



Alors pour mener à bien ces vérifications approfondies, le président Bassirou Diomaye Faye a mobilisé plus de 30 auditeurs de l'IGE, épaulés par un groupe d'experts financiers, bancaires et fiscalistes chevronnés, nous apprend le Témoin dans sa parution du jour.



Pendant l'audit, les anciens ministres, directeurs généraux, conseillers techniques, comptables et autres personnes concernées devront fournir les documents justificatifs nécessaires pour rendre compte de leur gestion.