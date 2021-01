Audit du fichier électoral: la validation des neuf (9) experts encore en attente

Le comité de suivi de la commission politique du Dialogue national s'est réuni dans la journée d'hier mardi 5 janvier 2021 pour discuter de la validation du choix des experts qui seront chargés de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral.



Le cabinet Era qui a recruté les experts indépendants, a présenté son travail aux différents pôles qui constituent la commission. Un début au long processus de validation, puisque la réunion d'hier n'a pas débouché sur un choix, informent nos confrères de L'Observateur. Déthié Faye, le représentant du pôle des non-alignés et membre du comité de suivi a annoncé dans le journal que les travaux vont se poursuivre et qu'une autre rencontre est prévue en début de semaine prochaine.



«Le cabinet devait nous présenter son travail pour validation. C'est un travail un peu long, ce qui fait qu'on n'a pas encore épuisé l'examen de toutes les questions. Le travail va se poursuivre. Il y aura d'autres rencontres pour étudier le reste des dossiers. On a commencé les échanges et ça va se poursuivre.», a-t-il déclaré.



Ainsi, une autre rencontre est prévue en début de semaine prochaine. « Dans les Termes de référence, il est précisé qu'il nous faudra neuf experts, mais nous n'avons encore, pour le moment, aucune information sur les profils. Rien n'a encore été validé », a t-il indiqué.