Audition dans l’affaire Pétrotim: Mamadou Lamine Diallo espère que la vérité sera connue

Le Doyen des juges, Samba Sall, a démarré ce lundi 04 novembre 2019, les auditions sur l’affaire du « scandale à 10 milliards de dollars » dans laquelle le frère du président de la République, Aliou Sall, a été accusé de corruption. À sa sortie, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, l’un des trois témoins entendus ce jour, déclare, à sa sortie que « la vérité sera dévoilée ».



« J’ai dit ce que je savais de cette affaire-là en témoigne. Moi, je pense que c’est une affaire qui est sérieuse, il faut se battre. C’est un combat de tous les jours pour éviter la malédiction des matières premières du pétrole et du gaz pour notre pays », avance-t-il après son tête-tête avec le Doyen des juges.



Il espère que « la vérité sera connue et dite dans cette affaire. Les questions pétrolières et gazières sont trop importantes pour nous populations africaines. Maintenant la justice a pris cela en main, on verra bien ».



D’autres personnes seront auditionnées ce lundi. Il s’agit du journaliste Mouth Bane, de Babacar Mbaye Ngaraaf, président de « l'Alliance Sauvons le Sénégal ».