Audition dans le fond sur l'affaire Sweet beauty : Ndèye Khady Ndiaye blanchit Sonko et mouille des personnalités

Ndeye Khady Ndiaye a été auditionnée mardi dans le fond du dossier opposant Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Rabi Sarr, pendant 8 tours d’horloge, c'est-à-dire de 08 h 30 mn à 18 h 30 mn, par le Doyen des juges qui avait à ses côtés le substitut du procureur.



La propriétaire du salon de massage Sweet Beauty Spa et ex-patronne de la présumée victime du leader de Pastef Les Patriotes, a blanchi Ousmane Sonko inculpé pour "viol et menaces de mort".



Ndeye Khady Ndiaye, la première auditionnée, en présence de son avocat Me Baldé, a servi au Doyen des juges la même version faite devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su).



En termes plus clairs, elle a battu en brèche toutes les accusations portées contre elle, contre Ousmane Sonko. Mieux, la propriétaire du salon, allant elle aussi au fond, a nommément cité des personnalités comploteurs, qui lui auraient proposé des millions pour charger Ousmane Sonko.



À rappeler que Ndeye Khady Ndiaye a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire pour "incitation à la débauche, publication d'image contraire aux bonnes moeurs et complicité de viol".



L'audition de son époux, prévu le même jour, a été finalement reportée et elle va se tenir aujourd'hui mercredi.