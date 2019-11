Audition sur l'affaire Pétrotim: Abdoul Mbaye étale son inquiétude après son face à face avec le doyen des Juges

Il fait partie des intervenants du reportage de la BBC qui révèle un "scandale à 10 milliards de dollars" sur l'attribution des concessions pétro-gazières au Sénégal, dont les mis en cause sont Aliou Sall et Frank Timis. Abdoul Mbaye puisqu'il s'agit de lui, a été auditionné, ce mardi par le doyen de Juges Samba Sall sur l'affaire pétrotim, suite à l'appel à témoins lancé en juin par le procureur de la République Serigne Bassirou Guéye.



" Vous savez que les opposants dans ce pays ont l'habitude d'aller au palais de justice mais, je suis tenu par le secret de l’instruction. Toutefois, retenez que nous avons confirmé tout ce qu'on avait dit au cours de l'enquête de la police. Ça veut dire que le doyen des juges a entre les mains tout ce qu'il lui faut, notamment pour accorder de l'intérêt aux faux et usage de faux", réagit le président de l'Alliance pour la citoyenneté et du travail à sa sortie d'audition avec le doyen des juges, Samba Sall.



Suspicieux du traitement judiciaire qu'aura ce dossier, Abdoul Mbaye estime que « s'ils veulent avoir la vérité ils l'ont ». N’empêche, « On va rester attentif. Toutefois, on ne croit pas trop à cette procédure mais l'essentiel c'est de dire la vérité.»





Cependant, Abdoul Mbaye n'a pas manqué de démontrer au public ce qu'il appelle une violation de loi sur l'affaire Pétrotim. « Pourquoi il y a eu violation de la loi, c'était pour vendre des permis pétroliers en tant qu'intermédiaire. Qui a bénéficié des sommes de cette bande, ça aussi ils peuvent le savoir. La loi permet à l'Etat de mener des enquêtes et d'exiger que leur comptabilité soit liée aux opérations pétrolières ou lorsqu'elle n'est pas liée aux opérations pétrolières, il s'agit des opérations de droit commun. Et les juges ont la capacité d'exiger des protagonistes la production des éléments de règlement. Qui est-ce qui a été réglé et comment ça a été réglé ? se demande t-il»