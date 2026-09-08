Audits fonciers : Ahmadou al Aminou Lo indexe Sonko et annonce la reprise du traitement des dossiers

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a fait le point ce mardi 8 septembre 2026 devant l'Assemblée nationale sur la gestion des audits fonciers portant sur le littoral et plusieurs régions. Le chef du gouvernement est revenu sur son rôle direct dans la transmission de ces travaux lorsqu'il occupait les fonctions de ministre, Secrétaire général du Gouvernement.



S'agissant du littoral dakarois, Ahmadou Al Aminou Lo a précisé le parcours du document élaboré par la Commission ad hoc sur le Domaine public maritime. « J’ai remis en mains propres le rapport au Premier ministre d’alors en juillet 2024, et au Président de la République en août 2024 pendant une cérémonie », a-t-il souligné.



Pour les contrôles effectués à Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis, le Premier ministre a confirmé la livraison des résultats d'enquêtes. « J’informe les membres de cette auguste Assemblée ainsi que le Peuple sénégalais que les rapports sur les sept (07) zones concernées à Dakar, Thiès et Saint-Louis ont été finalisés entre juillet 2024 et février 2025 et déposés entre les mains du Premier ministre, ci-devant Président de l’Assemblée nationale ».



Ahmadou Al Aminou Lo a indiqué que les travaux de validation des réagencements de lotissements sont restés en latence durant seize mois. Le chef de l'exécutif a affirmé avoir réactivé ces procédures à sa prise de fonction pour restituer leurs droits aux acquéreurs de bonne foi et relancer les activités de construction.



Le Premier ministre a détaillé la stratégie gouvernementale fondée sur trois actions : officialiser la reprise des parcelles indues, réviser les plans d'aménagement et appliquer des règles administratives pour éviter les fraudes. Ahmadou Al Aminou Lo a ajouté que la commission d'enquête parlementaire permettra d'analyser les défaillances relevées dans ces huit rapports.



Le déblocage de ces dossiers d'urbanisme vise à apporter une sécurité juridique aux propriétaires et aux acteurs de l'immobilier. Les conclusions de la commission d'enquête parlementaire détermineront les modalités définitives de récupération et de redistribution des terrains concernés.