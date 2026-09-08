Santé : « l'hôpital Le Dantec livré en avril 2027 » et 4 nouveaux hôpitaux régionaux annoncés

Le chantier de l'hôpital Aristide Le Dantec entre dans sa phase finale. Établissement public de santé de 1 200 agents fermé en août 2022 pour vétusté, la structure médicale verra ses travaux de réhabilitation s'achever au premier semestre 2027. Selon la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, l'infrastructure modernisée rouvrira ses portes en avril 2027 pour renforcer le plateau technique national.



Pour corriger la forte concentration des services médicaux à Dakar, l'exécutif érige en « priorité stratégique » la construction de quatre hôpitaux régionaux de niveau 3 à Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour et Kaolack. D’une capacité de 350 lits chacun, ces établissements seront financés par des partenariats public-privé (PPP). Le Premier ministre a précisé qu’« il s’agira des premiers partenariats public-privé à grande échelle dans le secteur de la santé », ajoutant que des manifestations d’intérêt et des offres de financement sont déjà enregistrées.



Ces investissements infrastructurels répondent aux faiblesses actuelles du système sanitaire. Le chef du gouvernement a rappelé devant les députés que le Sénégal compte actuellement « un lit d’hôpital général pour près de 2 600 habitants et un lit de réanimation pour 147 000 habitants ».



Selon les déclarations de l'exécutif, ce programme hospitalier vise à rapprocher le pays des standards de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'accompagne d'un plan global incluant le renforcement de la couverture sanitaire universelle, le développement de l’assurance maladie et la généralisation du dossier patient informatisé.





La réouverture de Le Dantec et le déploiement de ces quatre centres régionaux ambitionnent de rééquilibrer la carte sanitaire sénégalaise. La réussite de cette réforme reposera sur la concrétisation des financements privés annoncés et le respect des délais de livraison sur le terrain.