Sédhiou : le SAEMS exige la mise en service du CEM 4 dès la prochaine rentrée

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMS), section de Sédhiou, monte au créneau pour réclamer l’ouverture du CEM 4 dès la prochaine rentrée scolaire. Resté fermé depuis sa construction, l’établissement est au cœur d’une revendication portée par les syndicalistes, qui estiment que sa mise en service contribuerait à améliorer les conditions d’apprentissage dans la commune.



Lors d’un point de presse tenu à Sédhiou, la section locale du SAEMS a interpellé les autorités académiques sur la nécessité de mettre en service le CEM 4 dès la prochaine rentrée scolaire.



Pour les syndicalistes, il est difficilement compréhensible qu’un établissement construit pour répondre aux besoins éducatifs de la population reste encore fermé, alors que les autres collèges fonctionnels de la ville font face à une importante pression sur leurs effectifs.



Selon le SAEMS, le CEM 4 bénéficie par ailleurs d’un *emplacement stratégique. Son ouverture permettrait de décongestionner les trois autres collèges actuellement fonctionnels à Sédhiou et, par conséquent, d’offrir de meilleures conditions d’enseignement et d’apprentissage aux élèves comme aux enseignants.



Les syndicalistes mettent également en avant la question des déplacements. La mise en service du nouvel établissement permettrait à certains apprenants de réduire considérablement les longues distances qu’ils parcourent quotidiennement pour rejoindre leur établissement scolaire.



« Il est urgent que ce collège soit fonctionnel », soutient en substance le SAEMS, qui appelle les autorités académiques à prendre les dispositions nécessaires pour que le CEM 4 accueille effectivement les élèves dès la prochaine rentrée.



La balle est désormais dans le camp des autorités académiques, appelées à donner suite à cette demande avant la prochaine rentrée scolaire.