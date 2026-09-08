Ligue des Champions : Nicolas Jackson inscrit son tout premier but avec Aston Villa

Recruté cet été en provenance de Chelsea, Nicolas Jackson n'a pas attendu longtemps pour marquer les esprits. Ce mardi 8 septembre, lors de la première journée de Ligue des Champions face au FC Bruges, l'attaquant sénégalais a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Une réalisation qui a permis aux Villans de prendre le large avant la pause, en signant le troisième but de la soirée.



Mais Jackson ne s'est pas arrêté là. Très actif et provocateur dans le jeu, le Sénégalais a également été l'artisan du deuxième but d'Aston Villa. D'une talonnade inspirée, il a lancé son coéquipier, qui a ensuite servi Emiliano Buendia pour le 2-1.



À l'heure de jeu, Aston Villa mène (2-3) face aux Belges.