Ayib Daffé qualifie la DPG du Premier ministre de « déclaration de pessimisme générale »

Le député Ayib Daffé a vivement critiqué, ce mardi 8 septembre 2026, la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô. Le président du groupe parlementaire Pastef a estimé que le discours présenté devant les députés manquait de mesures concrètes et de perspectives claires.



« On s’attendait à quelque chose de tangible, mais on n’a entendu que des vœux pieux, des intentions, des mesures annoncées sans aucun horizon, sans aucun délai. On est passé du cap vert au cap rouge parce que tous les feux actuellement sont au rouge », a-t-il lancé.



Revenant sur la situation économique du pays, Ayib Daffé a notamment évoqué la question de la dette.

« Vous avez dit qu’on est dans l'ajustement structurel et garder le même cap. En réalité, on est dans la restructuration de la dette », a-t-il déclaré.



Le député a ensuite durci le ton, qualifiant la présentation du chef du gouvernement d’« aveu d’impuissance ».



« Ce que vous nous avez présenté, en réalité, c'est une déclaration de politique générale, mais une déclaration de pessimisme générale. C’est un aveu d’impuissance. Vous ne nous donnez aucune solution, vous ne faites que poser des constats », a dénoncé le parlementaire.



Poursuivant son intervention, Ayib Daffé a estimé que le pays traversait une situation préoccupante et a appelé à la tenue d’élections.



« Le Sénégal est mal barré. Il faut organiser des élections pour que les Sénégalais décident, afin qu’on puisse mettre le Sénégal sur le bon cap », a-t-il conclu.