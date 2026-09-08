Situation du pays : Pape Djibril Fall défend le gouvernement et accuse Ousmane Sonko

Le député Pape Djibril Fall a contesté ce mardi 8 septembre 2026 à l’Assemblée nationale les critiques visant l’actuel gouvernement sur la situation économique et sociale du Sénégal. S’exprimant à l’issue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, le parlementaire a rejeté toute responsabilité de l’équipe gouvernementale en place.



S’adressant à ses collègues et au chef du gouvernement, Pape Djibril Fall a dénoncé les attaques de l'opposition. « Cher collègue, Monsieur le Premier ministre, c’est archi faux de vouloir faire porter à ce gouvernement la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd’hui », a –t-il lancé.



Selon le député, les difficultés actuelles du pays découlent directement de la gestion de la précédente équipe primatoriale. « C’est l’aboutissement de l’immaturité, de l’incompétence et de l’amateurisme de celui qui a occupé le poste pendant deux ans ».