Augmentation des prix des billets du Stade A. Wade : la SOGIP se dédouane et demande à la FSF de régulariser ses arriérés

Le directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), Dame Mbodj, a tenu un point de presse ce mercredi 8 octobre 2025 pour apporter des précisions sur les rumeurs faisant état d’une prétendue hausse du tarif de location du Stade Abdoulaye Wade.



Ces spéculations sont apparues après la publication, par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), de la nouvelle grille tarifaire des billets pour le match Sénégal–Mauritanie, prévu le 14 octobre 2025 dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux et dans certains médias ont attribué la hausse des prix à une supposée augmentation des frais de location du stade.





Dame Mbodj dément cette information et dédouane la FSF sur ces rumeurs : « Je dois avouer que ces informations ne nous ont pas été portées par la FSF, mais puisque ce sont des informations qui sont diffusées dans la presse et dans les réseaux sociaux, il fallait quand même pour la SOGIP de faire les précisions nécessaires. La SOGIP n’a jamais augmenté ses tarifs de la location du stade Abdoulaye Wade ».



Le responsable de la SOGIP a cependant tenu à rappeler que certains différends subsistent entre sa structure et la FSF. Il a invité cette dernière à régulariser ses arriérés et à formaliser les contrats de location.



« Ce que nous attendons du Président de la FSF, c’est qu’il paie les arriérés et signe le contrat concernant le match contre le Soudan. Même s’ils ont payé, ils n’ont pas signé le contrat, mais également de signer le contrat du prochain match concernant le Mauritanie, le 14 octobre », a-t-il précisé, avant d’ajouter que : « Si cela n’est pas fait, il y aura des problèmes ».



Toutefois, le directeur général de la SOGIP propose une alternative à la FSF pour pouvoir recouvrer ses arriérés. « S’il veut, on peut faire une co-organisation pour le match et leur montrer qu’on peut organiser n match. Car notre direction a les compétences requises pour vendre ce match aux Sénégalais. On peut organiser tous les matches de l’équipe A et on pourra faire un revenu sémique », a-t-il indiqué.



