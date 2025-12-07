Foot : Lionel Messi remporte la MLS avec l'Inter Miami

Lionel Messi marque (encore) l’histoire. Ou plutôt celle de sa franchise, l’Inter Miami, qui a décroché son premier titre en Major League Soccer face aux Vancouver Whitecaps (3-1) ce samedi.
Après leur victoire en finale de conférence contre le New York City FC (5-1), le génie argentin et ses coéquipiers ont vite pris l’avantage sur un but contre son camp d’Ocampo (8e).
Les Canadiens sont revenus dans la partie après la pause grâce à Ahmed (60e), avant que Messi n’offre deux passes décisives à De Paul (71e) puis Allende (90+6e) et donc la victoire à son équipe. De quoi garnir un peu plus son armoire à trophées, déjà bien remplie…
Avec Maxi Foot
Les Canadiens sont revenus dans la partie après la pause grâce à Ahmed (60e), avant que Messi n’offre deux passes décisives à De Paul (71e) puis Allende (90+6e) et donc la victoire à son équipe. De quoi garnir un peu plus son armoire à trophées, déjà bien remplie…
Avec Maxi Foot
Autres articles
-
Ligue 1 : Première victoire du Jaraaf cette saison, Guédiawaye FC chute à zéro point après sanction
-
Premier League : Liverpool encore accroché par Leeds
-
Liga : avec un triplé de Ferran Torres, le FC Barcelone écrase le Betis Séville et conserve la première place
-
Coupe du monde 2026 : le calendrier des « Lions » dévoilé, avec un premier choc face à la France
-
Premier League : Aston Villa bat Arsenal dans les dernières secondes