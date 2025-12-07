Foot : Lionel Messi remporte la MLS avec l'Inter Miami

Après leur victoire en finale de conférence contre le New York City FC (5-1), le génie argentin et ses coéquipiers ont vite pris l’avantage sur un but contre son camp d’Ocampo (8e).



Les Canadiens sont revenus dans la partie après la pause grâce à Ahmed (60e), avant que Messi n’offre deux passes décisives à De Paul (71e) puis Allende (90+6e) et donc la victoire à son équipe. De quoi garnir un peu plus son armoire à trophées, déjà bien remplie…



Avec Maxi Foot

Lionel Messi marque (encore) l’histoire. Ou plutôt celle de sa franchise, l’Inter Miami, qui a décroché son premier titre en Major League Soccer face aux Vancouver Whitecaps (3-1) ce samedi.