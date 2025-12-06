Ligue 1 : Première victoire du Jaraaf cette saison, Guédiawaye FC chute à zéro point après sanction

Après trois matchs nuls et deux défaites, le Jaraaf a enfin décroché sa première victoire de la saison (1-0) ce samedi 6 décembre 2025 face à Teungueth FC, au stade Léopold-Sédar-Senghor, lors de la 6ᵉ journée de Ligue 1.
Après une première période close sur un score nul et vierge, le Jaraaf a fait la différence à la 60ᵉ minute grâce à un superbe retourné d’Abdoulaye Oualy. Cette réalisation offre aux hommes de Souleymane Diallo leur premier succès de la saison, qui les propulse provisoirement à la 11ᵉ place (6 pts). Teungueth, pour sa part, reste bloqué au 5ᵉ rang (9 pts).
Au stade Lat Dior de Thiès, la Linguère a également décroché sa première victoire de la saison en s’imposant 2-0 face à Génération Foot.
La 6ᵉ journée se poursuivra ce dimanche avec plusieurs affiches, dont le très attendu derby de la banlieue entre Pikine et Guédiawaye FC. Ce dernier, sanctionné par la Commission de discipline de la LSFP après les incidents de la 5ᵉ journée face à la Sonacos, s’est vu retirer son unique point et occupe désormais la dernière place avec zéro unité.
De leur côté, les Rufisquois de Wally Daan, battus lors de la journée précédente par le Casa Sports, tenteront de se relancer face au promu AS Cambérène (12ᵉ, 4 pts).
À Ngalandou Diouf, l’AJEL de Rufisque (3ᵉ, 9 pts) accueillera l’ASC HLM (10ᵉ, 4 pts).
Enfin, après deux matchs nuls d’affilée, l’US Ouakam (7ᵉ, 6 pts) cherchera à repartir de l’avant contre Dakar Sacré-Cœur (6ᵉ, 8 pts).
Programme 6e journée
Samedi 6 décembre 2025
Stade Lat Dior
Génération Foot / ASC Linguère 0-2
Stade Léopold Sédar Senghor
Jaraaf / Teungueth FC 1-0
Dimanche 7 décembre
Stade Ngalandou Diouf
16h30 AJEL de Rufisque / ASC HLM
Stade Caroline Faye
16h30 Stade de Mbour / Casa Sports
Stade municipal de Yoff
16 h30 US Ouakam/ Dakar Sacré Cœur
Stade Léopold Sedar Senghor
17h00 AS Pikine / Guédiawaye FC
Stade Ely Manel Fall
17h00 Sonacos / US Gorée
Stade Lat Dior
17h30 Wally Daan / AS Cambérène
