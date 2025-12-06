Ligue 1 : Première victoire du Jaraaf cette saison, Guédiawaye FC chute à zéro point après sanction

Après trois matchs nuls et deux défaites, le Jaraaf a enfin décroché sa première victoire de la saison (1-0) ce samedi 6 décembre 2025 face à Teungueth FC, au stade Léopold-Sédar-Senghor, lors de la 6ᵉ journée de Ligue 1.



Après une première période close sur un score nul et vierge, le Jaraaf a fait la différence à la 60ᵉ minute grâce à un superbe retourné d’Abdoulaye Oualy. Cette réalisation offre aux hommes de Souleymane Diallo leur premier succès de la saison, qui les propulse provisoirement à la 11ᵉ place (6 pts). Teungueth, pour sa part, reste bloqué au 5ᵉ rang (9 pts).



Au stade Lat Dior de Thiès, la Linguère a également décroché sa première victoire de la saison en s’imposant 2-0 face à Génération Foot.



La 6ᵉ journée se poursuivra ce dimanche avec plusieurs affiches, dont le très attendu derby de la banlieue entre Pikine et Guédiawaye FC. Ce dernier, sanctionné par la Commission de discipline de la LSFP après les incidents de la 5ᵉ journée face à la Sonacos, s’est vu retirer son unique point et occupe désormais la dernière place avec zéro unité.



De leur côté, les Rufisquois de Wally Daan, battus lors de la journée précédente par le Casa Sports, tenteront de se relancer face au promu AS Cambérène (12ᵉ, 4 pts).



À Ngalandou Diouf, l’AJEL de Rufisque (3ᵉ, 9 pts) accueillera l’ASC HLM (10ᵉ, 4 pts).



Enfin, après deux matchs nuls d’affilée, l’US Ouakam (7ᵉ, 6 pts) cherchera à repartir de l’avant contre Dakar Sacré-Cœur (6ᵉ, 8 pts).





Programme 6e journée



Samedi 6 décembre 2025



Stade Lat Dior



Génération Foot / ASC Linguère 0-2



Stade Léopold Sédar Senghor



Jaraaf / Teungueth FC 1-0







Dimanche 7 décembre



Stade Ngalandou Diouf



16h30 AJEL de Rufisque / ASC HLM



Stade Caroline Faye



16h30 Stade de Mbour / Casa Sports



Stade municipal de Yoff



16 h30 US Ouakam/ Dakar Sacré Cœur



Stade Léopold Sedar Senghor



17h00 AS Pikine / Guédiawaye FC



Stade Ely Manel Fall



17h00 Sonacos / US Gorée



Stade Lat Dior



17h30 Wally Daan / AS Cambérène