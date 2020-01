Australie: la pluie tombe enfin sur les régions ravagées par les incendies

Après des mois sans la moindre goutte de pluie, on a enfin poussé un grand « ouf » sur la côte est de l’Australie, où la pluie est tombée ce jeudi. Les plus heureux sont bien sûr les pompiers, qui se battent depuis longtmeps contre des feux de brousse que rien ne semblait pouvoir arrêter.



Avec des précipitations allant jusqu’à 80 millimètres dans certaines régions, et qui devraient continuer tout au long du week-end, le nombre d’incendies est passé sous la barre symbolique de la centaine, parmi lesquels seulement une trentaine ne sont pas maîtrisés dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d’Australie, mais aussi le plus touché par ces feux.