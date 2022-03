Auteur du geste involontaire qui a blessé Mbappé, Gana Gueye victime de haine sur les réseaux sociaux

Idrissa Gueye ciblé de partout, la haine tape fort

En réaction, à cette haine presque « ordinaire » sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées pour dire leur écœurement face à ces messages rageux « Gana Gueye qui se fait insulter ainsi que sa femme après avoir blessé Mbappe aux entraînements sans faire exprès. Il y a des supporters qui méritent d'être radié à vie des stades, et d'être poursuivis par la justice. Total soutient pour le joueur sénégalais », a lancé Chebli Ishaq, tandis que Miloud Kotbi, fondateur du compte @PSGCommunity appelle tout le monde à la raison : « Donc là y a des critiques à l’encontre d’Idrissa Gueye ? Incroyable il n’y est pour rien la team ça arrive d’être en retard dans un duel au foot et de prendre ou de mettre un coup à l’entraînement force Idrissa on ne crache pas sur toi ici ».

Avec foot01.com

Quelques heures après avoir mis un tacle musclé à Kylian Mbappé, Idrissa Gueye a découvert que son geste donnait lieu à des attaques d’une violence inouïe sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Lille et d’Everton étant « accusé » d’avoir blessé celui qui porte les espoirs du Paris Saint-Germain à l’occasion du match retour de Ligue des champions qui doit se jouer mercredi à Santiago-Bernabeu. Tandis que le PSG communiquait sur la blessure de son attaquant vedette en précisant : « Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi.L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h. », le milieu de terrain était lui contraint de fermer la totalité des commentaires sur ses réseaux sociaux en raison de cette haine venue de certains supporters du Paris SG, mais également des moqueries de supporters d'autres clubs, dont l'OM et le Real Madrid, qui le « félicitaient » d'avoir mis Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants.