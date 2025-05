Autonomisation des femmes : Les acteurs territoriaux de Kolda sensibilisés sur l’Initiative SWEDD+

Une rencontre régionale de partage s’est tenue ce mardi 27 mai à Kolda (sud) pour informer et sensibiliser les acteurs territoriaux sur le projet d'Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne Plus (SWEDD+). Cette initiative régionale d’envergure, financée à hauteur de 70 milliards de francs CFA par la Banque Mondiale, concerne 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont le Sénégal.



Kolda fait partie des 11 régions sénégalaises bénéficiaires de ce projet ambitieux qui vise à transformer durablement les conditions de vie des adolescentes et des jeunes femmes. À travers SWEDD+, les autorités comptent renforcer les compétences des filles en matière de vie courante, de santé sexuelle et reproductive, promouvoir leur maintien dans le système éducatif, développer leurs opportunités économiques et lutter contre les violences basées sur le genre.



« Le projet SWEDD+ vise à renforcer les capacités des jeunes filles et des femmes afin qu’elles deviennent des actrices majeures du développement économique et social », a déclaré El Hadji Birahim Sidibé, coordonnateur national du projet. Il a également souligné que cette initiative est conçue pour accélérer la transition démographique, réduire les inégalités de genre et favoriser l’émergence d’un dividende démographique dans les pays participants.



Les échanges avec les acteurs territoriaux ont permis de mettre en lumière les enjeux du projet pour la région de Kolda, où les défis liés à l’éducation des filles, à l’emploi féminin et à la santé reproductive restent importants. La rencontre a été saluée comme une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet, en assurant une adhésion locale et une coordination efficace des différentes parties prenantes.



En s’appuyant sur les structures communautaires, les services déconcentrés de l’État, les ONG et les leaders locaux, SWEDD+ ambitionne de créer un environnement favorable à l’épanouissement des jeunes filles et des femmes, condition sine qua non d’un développement inclusif et durable.