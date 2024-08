Autonomisation économique des femmes : l'écriture de Blog comme outil de diffusion et de vulgarisation des connaissances

Favoriser les politiques d'autonomisation à travers la diffusion d'écrits, c'est la nouvelle dynamique que veut impulser le réseau pour l'autonomisation économique des femmes. Ce réseau est composé de Chercheurs de Think Thank, de partenaires au développement et de chercheurs sur les questions d'autonomisation.



À travers diverses activités, il vise à partager des connaissances positives sur l'autonomisation des femmes et sur les nouvelles pratiques de vulgarisation. Pour le Docteur Fatou Cissé, enseignante-chercheuse et chargée de piloter la question au sein du Consortuim pour la Recherche Économique et Social (CRES). « Cette rencontre s'inscrit dans le but de renforcer les capacités et de former les participants à l'écriture de blog », a-t-elle dit.



Selon elle, cet « outil technologique est accessible et facile à utiliser pour promouvoir d'avantage l'autonomisation économiques des femmes. » Elle estime que la « maîtrise des normes et caractéristiques de l'écriture de Blog, permettrait d'atteindre une cible plus importante et de pousser les décideurs à prendre en compte les politiques d'autonomisation des femmes ».



À travers cette initiative, Dr Fatou Cissé du Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) et ses camarades veulent créer un « groupe dynamique en vue d'animer et d'implémenter toutes les actions entreprises dans l'autonomisation des femmes ».



Le Blog : un outil nécessaire à l’ère des NTIC



En outre, elle indique qu'ils « veulent mettre en place des communautés de pratiques sur l'autonomisation des femmes. En ce sens pour mieux encadrer les participants sur l'écriture de blog, un système de mentorat sera installé en vue d'accompagner les participants ».



Dans la même ligne de mire, un colloque international sur l'autonomisation des femmes est prévu en Abidjan pour discuter des acquis et défis sur l'autonomisation économique des femmes.



Cet atelier de deux jours sur la formation à l'écriture et la publication de Blogs sur l'autonomisation économiques des Femmes a réuni des chercheurs et des journalistes. Ces derniers ont bénéficié de formation sur les outils technologiques à utiliser pour faire de la recherche de contenu. Il a aussi permis d'explorer certains logiciels nécessaires à l'écriture de Blog, notamment le système de référencement sur Google.



Pour Mbagnik Diouf directeur de la radio Oxygène, cet atelier permet de renforcer la capacité et de faire la mise à niveau sur les outils de Blog. Selon lui, le « blog est un outil nécessaire à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la technologie, mais aussi permettra de valoriser la femme et à inciter les décideurs politiques à inclure les aspects d'autonomisation économiques des femmes dans leurs gouvernances ».



Adja Rokhaya Bassène, journaliste au journal Le Quotidien, estime que la « formation et la capacitation en écriture et publication de blog, permet de mieux s'armer pour plaider sur les questions d'autonomisations des femmes ». Elle soutient avoir capitalisé désormais de nouvelles pratiques qu'elle pourra exploiter dans son travail de journaliste.