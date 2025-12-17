Autonomisation économique des femmes : le Sénégal avance vers une loi d’orientation

Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans l’élaboration d’un cadre juridique dédié à l’autonomisation économique des femmes. Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités organisera jeudi 18 décembre à Dakar, un atelier national de partage et de consolidation du rapport de l’étude diagnostique et de l’avant-projet de loi d’orientation sur la question.





La rencontre, sera présidée par la ministre Maïmouna Dieye. Elle s’inscrit dans le processus engagé par le gouvernement à la suite des instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, en cohérence avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et l’Objectif de développement durable n°5. Selon les données présentées, les femmes représentent près de 39 % de la population active au Sénégal, assurent environ 80 % de la production agricole et occupent près de 70 % du secteur informel. Malgré ce poids économique, elles continuent de faire face à des inégalités structurelles, notamment en matière d’accès à la terre, au financement, à la formation professionnelle et à l’emploi décent.





L’atelier national fait suite à une étude diagnostique menée à l’échelle du pays et à des concertations organisées dans les quatorze régions. Ces travaux ont permis de recueillir les contributions des institutions publiques, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations et réseaux de femmes. Les participants examineront les résultats de l’étude, formulé des observations sur le projet de loi et proposé des recommandations en vue de finaliser les documents. La rencontre va réunir des représentants de la Présidence, de l’Assemblée nationale, de la Primature, de plusieurs ministères sectoriels, d’agences publiques et de la société civile.





À l’issue des travaux, les contributions seront consolidées afin de finaliser l’avant-projet de loi et le rapport diagnostique, qui seront transmis aux autorités compétentes en vue de leur adoption.