Paris : un Sénégalais poignardé à mort par un compatriote

Une tragédie secoue la communauté sénégalaise en région parisienne. Baba Abdoulaye Diop, dit « Guélewar », a été mortellement poignardé au thorax par l’un de ses compatriotes, identifié sous le nom de Baol, le 15 décembre 2025 dans le Val-d’Oise, au nord-ouest de Paris. La victime a succombé à ses blessures malgré l’intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Le présumé auteur des faits est activement recherché par la police.Selon des informations rapportées par RFM, un différend à caractère xénophobe serait à l’origine du drame. Les faits auraient débuté par un direct diffusé sur TikTok, au cours duquel Baba Abdoulaye Diop aurait tenu des propos insultants à l’encontre de Baol. Quelques minutes après l’interruption du live, il a été retrouvé grièvement blessé par arme blanche au thorax. Malgré une tentative de réanimation par les secours, la victime, âgée de 25 ans, est décédée sur place.D’après la même source, le suspect s’en prenait régulièrement à Baba Abdoulaye Diop, l’accusant d’être de nationalité étrangère. RFM indique également que le compte TikTok du présumé meurtrier contient de nombreuses vidéos et photos à caractère xénophobe, dans lesquelles il appelle le gouvernement sénégalais à expulser une communauté étrangère fortement présente au Sénégal.Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise, en région Île-de-France, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce meurtre.