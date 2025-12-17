Mali: enquête ouverte sur un agent des services de renseignement français

Au Mali, cela fait quatre mois que Yann Vezilier est en détention. Agent des services français de renseignement en poste à l'ambassade de France, et accrédité comme tel auprès des autorités maliennes de transition, Yann Vezilier a été arrêté en août. Il est accusé, comme une dizaine de militaires maliens, de complot.



Dans un communiqué diffusé mardi 16 décembre sur la télévision d'État ORTM, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako annonce qu'une enquête le concernant a été confiée au pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Le communiqué évoque « des faits relatifs au comportement peu orthodoxe du lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vezilier », « caractérisé par des actes visant à porter atteinte à la sûreté de l'État, à la stabilisation des institutions de la République, à la souveraineté nationale et à semer la terreur ».



Le procureur dénonce même une « entreprise mafieuse » et menace de sanctions. Sollicité par RFI, le ministère français des Affaires étrangères n'a pas réagi à ce stade. En août dernier, Paris avait déploré des accusations « sans fondement ».