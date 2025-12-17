Journée nationale de la Diaspora : Bassirou Diomaye Faye veut faire du numérique le pont de la souveraineté

À l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Diaspora ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a dévoilé sa stratégie pour impliquer davantage les Sénégalais de l'extérieur dans l'effort de développement. Pour se faire, il mise sur le digital, levier essentiel pour briser les barrières géographiques et capter le savoir-faire de la Diaspora.



Pour le President Faye, l’ambition d’un « Sénégal souverain et prospère » passe impérativement par l'exploitation des talents de la diaspora. Le chef de l'État voit dans la révolution numérique l'outil idéal pour transformer l'attachement sentimental des expatriés en une contribution technique concrète.



« Grâce au numérique, la diaspora peut désormais partager son savoir-faire à grande échelle avec les institutions nationales sans que la distance géographique ne soit un frein », a-t-il affirmé. Selon le Président, cette proximité virtuelle permet de renforcer l'engagement de ceux qui sont « déjà proches par le cœur », les rendant acteurs à part entière des chantiers nationaux.



Le point d'orgue de cette journée a été le lancement officiel du Programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur. Ce dispositif ne se veut pas une initiative isolée, mais un pilier du nouveau référentiel « Sénégal 2050 », visant une « gouvernance intégrée et plus efficace des flux migratoires et des compétences ».



Placé sous la tutelle du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, ce programme s'articule autour de deux axes majeurs qui sont, « l'optimisation des services source d’une modernisation profonde de l’assistance consulaire et le dialogue permanent qui se focalise sur l’instauration d’un cadre d’échange régulier entre l’État et ses ressortissants ».



Le chef de l'État a par ailleurs, exhorté le secteur privé et les partenaires techniques à rejoindre cette dynamique. En prônant un effort de « co-construction », le Président Faye espère créer une synergie nationale où chaque compétence, qu'elle soit à « Dakar, Paris ou New York, trouve sa place dans l'édifice du Sénégal de demain ».