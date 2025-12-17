L’ARP valide la conformité des produits SOFTCARE après une inspection à Sindia

L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a déclaré conformes les produits de la société SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, à l’issue d’une mission d’inspection menée au sein de son usine implantée à Sindia. Cette visite, effectuée dans le cadre des missions régaliennes de l’Agence, visait à vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité applicables aux produits destinés à la consommation.



Créée par le décret n°2022-824 et régie par la loi n°2023-06, l’ARP inscrit cette démarche « dans la continuité de ses actions de contrôle et de surveillance du secteur pharmaceutique et para-pharmaceutique. » Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, l’inspection s’est appuyée sur un examen approfondi de la documentation transmise par SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, en réponse à une correspondance officielle de l’Agence.



Les constats issus de cette mission indiquent que « les matières premières périmées n’ont pas été intégrées dans le processus de production. » Sur cette base, les produits de SOFTCARE, notamment les couches et serviettes hygiéniques, ont été jugés « conformes, propres à la consommation et pouvant être mis sur le marché », précise le document.



L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique souligne que « cette inspection s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de la santé publique, qui demeure une priorité constante. » Elle réaffirme, à cet effet, sa détermination à poursuivre la surveillance régulière des unités de production afin de garantir le respect strict des normes en vigueur.









Pour rappel, le 8 décembre 2025, l’Arp a ordonné le retrait immédiat des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques de la marque Softcare du marché, après la découverte de matières premières périmées dans le circuit de fabrication dans une usine de Sindia, dans la région de Thiès.