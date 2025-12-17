Kaolack : des dizaines d’arbre coupés de manière « illégale », les populations alertent

´Des dizaines d’arbres très anciens sont en train d’être coupés à la tronçonneuse et transformés en planche de bois sur le trajet de Nioro (situé dans la région de Kaolack, au sud-ouest du Sénégal) qui mène à Farafenni (ville de Gambie, située à proximité de la frontière avec le Sénégal). L’alerte a été faite dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.





Dans cette vidéo, on voit que le sol est parsemé de plusieurs arbres coupés. D’après plusieurs sources, les coupeurs de ces arbres ont justifié leur acte par le fait que « ce sont des arbres morts ». Toujours selon eux, ces arbres coupés ne sont pas remplacés. Ce qui peut causer la destruction de l’écosystème naturel.





Ainsi, ils alertent le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf afin que des mesures soient prises face à cette situation.