Dans un communiqué publié ce vendredi, le préfet du département de Dakar a annoncé l'ouverture de l'autopont Front de Terre au public, le mardi 26 novembre à 10 heures. Selon l'administrateur civil, "ce nouvel ouvrage contribue à fluidifier la circulation, à réduire les embouteillages et à améliorer les déplacements dans la zone urbaine".

La construction de l'autopont Front de Terre s'inscrit dans la continuité des projets similaires réalisés à Lobatt Fall, Keur Gorgui, Saint-Lazare, Philippe Maguilène Senghor, Cambérène et Keur Massar. Tous ces travaux ont été pilotés par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), à travers l'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE).