Autorégulation des médias au Sénégal : le Tribunal des paires du CORED officiellement installé ce mercredi

Dans le cadre de l'autorégulation des organes d’information au Sénégal, le Tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a officiellement été installée ce mercredi 14 octobre 2026, après avoir été décalé de 24h. Cette nouvelle équipe de 12 membres exercera pour la période allant de 2026 à 2029.



L'événement s'est déroulé ce matin à partir de 9h00 dans l'amphithéâtre Alpha Sall de la Maison de la Presse Babacar Touré à Dakar et présidé par le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bakary Sarr.



«L’autorégulation, ce n’est pas facile»



Ibrahima Lissa Faye, Fondateur et Directeur général de PressAfrik, a réagi dans la foulée de l’installation du Tribunal des paires, souhaitant une bonne mission à ses confrères. «Il s’agit de 12 membres qui vont scruter les écrits et contenus journalistiques des trois prochaines années. L’autorégulation, ce n’est pas facile mais grâce au travail des différents membres de ce Tribunal, les vrais journalistes réfléchissent plusieurs fois avant de s’adonner à certaines pratiques. Bon vent à vous chères consœurs, chers confrères», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.



Désormais sur pied, cette nouvelle équipe du Tribunal des pairs va exercer son rôle de bras juridictionnel du CORED pour veiller au respect strict du Code de la presse. Sa mission principale est de statuer sur les manquements éthiques et déontologiques des journalistes, offrant ainsi une alternative d'arbitrage interne pour éviter le recours systématique aux tribunaux.