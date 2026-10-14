Burkina: 5 316 contrats de marchés publics recensés en 2025 pour un montant de 574,75 milliards de FCFA

Au Burkina Faso, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a recensé 5 316 contrats d’un montant global de 574,75 milliards de FCFA en 2025, selon ApaNews, citant un rapport annuel remis le mardi 13 octobre au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.



Le rapport présente le bilan des activités de l’ARCOP, les difficultés rencontrées et les recommandations visant à améliorer la gouvernance des marchés publics. Il fait état de 5 316 contrats recensés en 2025, pour un montant global de 574,75 milliards de FCFA. Il analyse les données de 35 structures centrales. En comparaison avec l'année 2024, le volume des contrats a enregistré une hausse de 18 %, alors que leur montant global a diminué de 7 %. L'Institution souligne toutefois que ces statistiques ne reflètent pas l'intégralité de la commande publique à l'échelle nationale.



En matière de règlement des différends, l’institution a aussi traité 1 149 recours en 2025, contre 988 en 2024, soit une hausse de 16,3 %. Ces dossiers comprennent 746 plaintes, 177 conciliations et 226 dossiers disciplinaires. Sur les 197 décisions ayant fait l’objet d’un suivi, 119 ont été exécutées, soit un taux d’application de 60,41 %, soulignant les défis liés à la mise en œuvre effective des décisions de régulation, toujours selon Apanews.



Parmi plusieurs recommandations, l’ARCOP demande au gouvernement de poursuivre la sensibilisation des intervenants, de renforcer ses ressources humaines et d’améliorer le suivi de l’application des décisions, dans le but de consolider la transparence et l’efficacité de la commande publique au Burkina Faso.