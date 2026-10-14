Dakar : la rencontre des Premières dames africaines sur la résilience des femmes démarre ce mercredi

La rencontre des Premières dames africaines consacrée à la résilience des femmes et des filles a démarré, ce mercredi à Dakar, sous la présidence du chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Selon l’APS, la rencontre réunit notamment les Premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, du Gabon, Zita Oligui Nguema, de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, et du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho.



Les échanges portent sur l’autonomisation des femmes et des filles ainsi que sur le renforcement de leurs capacités à faire face aux défis sociaux et économiques.