Sénégal : Mamadou Thiaw, père de l’ancien sélectionneur Pape Thiaw, est décédé ce mercredi

Au Sénégal, Pape Thiaw, ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football, a perdu ce mercredi matin son père, Mamadou Thiaw, selon les informations de la RFM. Pour l’heure, si les circonstances de ce décès ne sont pas connues, le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.



Déjà, en août 2025, Pape Thiaw avait perdu sa mère d’origine malienne, à qui il avait rendu un vibrant hommage. «Ma mère, de là où elle est, doit être fier de son fils. Elle me disait que dans la vie tout est éphémère, il faut être humble. Si je suis là aujourd’hui, c’est en partie grâce à elle», avait-il soutenu.



Pour rappel, Pape Thiaw a dirigé l'équipe de football du Sénégal de fin 2024 à juillet 2026. Successeur d'Aliou Cissé, il n’a pas été reconduit à son poste après l'élimination des Lions contre la Belgique lors de la Coupe du Monde 2026, cédant ainsi sa place à Patrick Vieira.