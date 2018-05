Autoroute à péage: le collectif des usagers annonce une série de plaintes contre l'Etat et Eiffage

Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, «le collectif déplore les incidents survenus sur l’autoroute à péage et s'incline devant la mémoire de la nouvelle victime», un ressortissant italien, qui a succombé à ses blessures après avoir heurté un camion.



Très en verve, le collectif a initié un plan d'actions. Lequel prévoit "la saisine de Sherpa, l'organisation qui a pour mission de protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques, pour une plainte auprès des juridictions françaises contre Eiffage et de Gérard Senac (la jurisprudence Bolloré)".



Le Collectif compte également saisir la Cour de Justice de la Cedeao pour une plainte contre l'État du Sénégal, pour violation de la loi sur la transparence dans les affaires publiques.



L 'Office nationale de lutte contre la corruption (OFNAC) sera également saisie pour enquêter sur le montage financier de l'autoroute à péage.



Les membres de ladite plateforme estiment aussi qu'une évaluation indépendante du contrat existant est nécessaire d'autant plus que l'apport de l'État dans ce "Partenariat Public-Privé" semble être des plus déséquilibrés.