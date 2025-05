Autosuffisance maraîchère à Kolda : sept filiales unies pour une production horticole renforcée

La Coopérative Agrocommerciale de Kolda a tenu mardi un forum stratégique réunissant les différents maillons de la filière horticole régionale. L’objectif : renforcer la synergie entre les sept filiales clés de la production maraîchère afin d’atteindre l’autosuffisance en produits horticoles dans cette région du sud du Sénégal.



Producteurs maraîchers, transformateurs, semenciers, consommateurs, transporteurs, commerçants et autres acteurs du secteur étaient tous représentés lors de cette importante rencontre. Organisé sous l’égide du Projet d’Appui au développement d’une Plateforme Agrocommerciale à Kolda (PACK), ce forum a permis un échange approfondi sur les besoins spécifiques de chaque filière et sur les voies à suivre pour booster leur compétitivité et leur durabilité.



« Ce forum a été l’occasion de recenser les besoins d’accompagnement des différentes filiales et de proposer des pistes concrètes d’actions pour le renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles et commerciales », a déclaré Madame Fanta Baldé Mané, coordonnatrice du projet PACK. Elle a également salué l’engagement des acteurs de la plateforme, forte de près de 600 membres, déterminés à mettre un terme à la dépendance du marché koldois vis-à-vis des produits maraîchers en provenance de Dakar et de la région des Niayes.



Ce rassemblement intervient dans la foulée de la participation remarquée de la plateforme koldoise à la FIARA 2025 (Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales), où les produits de la région ont été largement salués pour leur qualité et leur potentiel commercial. Les leçons tirées de cette expérience ont nourri les réflexions du jour, notamment en ce qui concerne la structuration des chaînes de valeur et l'amélioration de la logistique et de la conservation des produits.



La vision portée par cette dynamique collective est claire : hisser Kolda au rang de pôle horticole régional en exploitant les ressources locales, en consolidant les savoir-faire et en créant des opportunités économiques durables pour les communautés rurales.



Avec l’engagement des acteurs locaux et l’appui des partenaires techniques, Kolda semble désormais prête à relever le défi de l’autosuffisance maraîchère.