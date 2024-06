Avance Tabaski : le groupe E-Media Invest marche sur les pas de Walf

Un sale temps pour la presse sénégalaise. C'est à croire que c'est une traversée du désert qui a débuté pour certains groupes de presse. Le groupe Avenir Communication, Walfadrjri et E-Media Invest sont tous dans le collimateur du fisc. Ces entreprises de presse sont en ce moment pris au collet par les services des impôts. A ces entreprises, il est reproché le non paiement de taxes depuis un certain temps.



Aujourd'hui, les conséquences de ces décisions commencent à se faire ressentir par le personnel de ces médias. Le groupe Walf a sorti hier une note pour informer son personnel de ne pouvoir pas honorer les avances sur salaire pour la fête de la Tabaski à ses travailleurs le désirant. Dans la même foulée, le groupe E-Média Invest s'est mis sur les pas du groupe de Khar Yallah.



"La Direction Générale regrette de ne pouvoir mettre à la disposition du personnel une avance Tabaski en raison des difficultés que traverse l'entreprise en ce moment. Celles-ci tiennent à la délicatesse de la situation marquée par la rareté de la ressource, les aléas du recouvrement et l'affaiblissement de nos marges opérationnelles. Ces facteurs obèrent nos efforts de mobilisation financière et impacte négativement notre capacité de mise à disposition de cet acompte. La Direction Générale vous remercie de votre compréhension et espère une rapide inversion des circonstance", s'est adressée la direction au personnel.