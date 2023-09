Avenir Sénégal Bi Ñu Beug aura un candidat à la Présidentielle, selon Fatou Blondin

Madame Ndeye Fatou Blondin, invitée de l’émission « Objection » de ce dimanche 17 septembre 2023, a affirmé que la formation politique, « Avenir Sénégal Bi Ñu Beug » dont elle la coordonnatrice adjointe aura un candidat à l’élection présidentielle de Février 2024.



La membre de la coalition Yewwi Askan Wi et de la plateforme F24, indique tout de même qu’ils n’iront pas seuls à la prochaine élection présidentielle.



« Avenir aura un candidat. Les partis les plus forts, que ce soit l’APR ou Pastef, ne partent pas seuls. Donc Avenir ne partira pas seul. Avenir partira avec d’autres forces. D’où mon intervention de trouver une équipe gouvernementale capable de gérer un pays. D’où mon intervention de trouver le champion capable de déclencher le vote massif des citoyens », a indiqué l’ancien ministre.



Qui appelle également à la modestie, à l’abnégation et au non-dénigrement du choix qui sera fait dans les prochains jours.