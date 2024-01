Axe Linguère-Matam : un véhicule dérape, deux morts dont le conducteur enregistrés

Après l'accident tragique survenu à Kédougou hier dimanche et faisant deux morts calcinés, un autre drame s'est produit le même jour sur l'axe Linguère- Matam à hauteur du village de Loumbel Lana, dans la commune de Barkédji (département de Linguère).



Un véhicule 4x4 s’est renversé à la suite d'un dérapage. Le conducteur du nom de Y. Bathily, âgé de 30 ans, a perdu la vie sur le coup. Les trois autres passagers : D. Traoré (50ans) M. Traoré (35 ans), et A. Sidibé (38 ans), s’en sont sortis avec des blessures graves.



Alertés, les gendarmes et sapeurs- pompiers de Linguère se sont déployés sur les lieux de l’accident. Après constat d'usage, le corps sans vie du chauffeur a été déposé à la morgue de l’hôpital Maguette Lô et les blessés admis au service d’urgences de ladite structure sanitaire. Malheureusement le sieur D. Traoré a succombé à ses blessures. Portant le nombre des pertes en vies humaines à deux.