Axe Rufisque-Diamniadio: le TER a heurté une personne qui est décédée sur le coup

C’est la SETER qui donne l’information via un communiqué publié il y a quelques instants. Le TER a heurté un individu qui se trouvait sur sa voie. « vers 07h 30, le train 20010 en provenance de Diamniadio a heurté une personne présente sur la voie dans le domaine ferroviaire à environ 300 m de la gare de Rufisque », lit-on dans le document.



Qui indique que « les équipes de la SETER, de la SENTER, du Groupement de Gendarmerie du TER (GGTER) et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés pour gérer cet accident. Le SETER oeuvre pour prendre en charge les voyageurs et rétablir les circulations entre Rufisque et Diamniadio dans les plus brefs délais».



Selon les informations recueillies auprès de sources sur place, l’individu est décédé sur le coup.