Axe Thiès -Tambacounda : premier essai dans la capitale orientale

Un programme de reprise du transport des trains au Sénégal a refait surface. L’axe Dakar-Thiès symbolise la reprise de cette voie bien fréquentée dans le temps. Ce jeudi une locomotive de quatorze wagons est arrivée à la gare ferroviaire de Tambacounda en provenance de Thiès. L’instant était vécu avec beaucoup d’émotion dans la capitale orientale. « C’est beaucoup d’émotion, on a vu des grandes personnes pleurer devant ce train qui est entré à Tambacounda », a dit le ministre chargé du Développement des chemins de fer, Pape Amadou Ndiaye.



« Nous allons continuer sur une semaine à 10 jours ces essais afin de démarrer l’activité commerciale », ce qui pourra se faire « d’ici à une quinzaine de jours », a indiqué Pape Amadou Ndiaye.

« Mais jusque-là, nous sommes en train de faire ces essais à blanc qui ont été concluants. Cela continuera sur cette même lancée, je pense qu’il n’y a pas de problème, et après les techniciens feront le retour sur le bilan, afin de nous permettre d’avoir une idée beaucoup plus claire au fur et à mesure que nous ferons ces essais », a-t-il dit.



D’après monsieur Ndiaye, cet essai est d’avoir « une meilleure compréhension des défis et des obstacles qu’il faudra lever pour que le Sénégal puisse avoir son activité ferroviaire qui était l’épine dorsale de son économie ».

L’axe Tambacounda-Kidira constitue la deuxième phase de la réhabilitation du chemin de fer. Et les fonds pour le démarrage sont déjà disponibles.