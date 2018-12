Aya Nakamura à Dakar : "j'aime bien Wally Seck"

La chanteuse malienne Aya Nakamura est actuellement à Dakar pour un concert et cette fois-ci elle sera seule sur la scène au Monument de la Renaissance, contrairement à son premier show en décembre dernier où elle était venue pour soutenir MHD.



Face à la presse le jeudi 20 décembre 2018, l’auteur de "DJADIA" a fait face aux journalistes culturelles. Elle s’est prononcée également sur la musique sénégalaise, les artistes sénégalais, entre autres. " je pense que la musique sénégalaise s'exporte bien. il y'a un son de Youssou Ndour qui fait le tour du monde. Même si on connait pas forcément le nom de l'artiste on écoute."



Toutefois, l'artiste n'a pas manqué de prononcer sur le leader du "Faramareen". "j'aime bien Wally Seck. Après je ne connais pas trop les autres, je vais pas mentir, je vais découvrir", dit -elle.