Ayib Daffé : « Une semaine après les révélations de Sonko, les accusés font le mort »

Une semaine après les révélations incroyables du PM @SonkoOfficiel sur le scandale du carnage financier et budgétaire du régime de Macky Sall, les accusés et leurs chiens de garde font le mort et rasent les murs.

On attend leur défense.

— Honorable Ayib Daffé (@MohamedAyib) October 4, 2024



Face au silence des membres de l’ancien régime à la suite de la sortie du gouvernement sur les finances publiques par le biais du Premier ministre Ousmane Sonko, le député Ayib Daffé, joue à la provocation.Dans un post sur son compte X, le mandataire de Pastef, remet l’affaire sur la table. « Une semaine après les révélations du Premier ministre, Ousmane Sonko sur le scandale du carnage financier et budgétaire du régime de Macky Sall, les accusés et leurs chiens de garde font le mort et rasent les murs, on attend leur défense », a-t-il écrit.