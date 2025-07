Madiambal Diagne : « Bassirou Diomaye Faye doit démettre son Premier ministre ou se démettre lui-même »

Tout le monde y est passé et en a pris pour son grade : Le Président de la République, l'Opposition, la Société civile, les Magistrats, les Médias, les Alliés de Pastef.. Bassirou Diomaye Faye n'a plus le choix : il doit démettre son Premier ministre ou se démettre lui-même. https://t.co/RFzCKTDvj3

— Diagne Madiambal (@MadiambalD) July 10, 2025



Madiambal Diagne n’a pas tardé à répliquer à la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko hier jeudi. Selon le journaliste, c’est impératif, le président de la République doit se séparer de son Premier ministre, à défaut de quitter le pouvoir.« Tout le monde y est passé et en a pris pour son grade : Le Président de la République, l'Opposition, la Société civile, les Magistrats, les Médias, les Alliés de Pastef. Bassirou Diomaye Faye n'a plus le choix : il doit démettre son Premier ministre ou se démettre lui-même », écrit Madiambal Diagne sur sa page X (Ex Twitter).