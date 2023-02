Azoura Fall, l’homme qui tient le drapeau derrière Sonko, placé sous mandat de dépôt

Arrêté lors de la manifestation à Mbacké, Assane Gueye, plus connu sous le pseudonyme de Azoura Fall, a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 8 cabinet d’instruction, selon le journal Libération.



C’est le « man with the Flag » de l’entourage proche du leader de l’opposition. À chaque sorti de Ousmane Sonko, c’est lui qui se tient derrière lui, sur son véhicule avec le drapeau du Sénégal.