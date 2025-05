BAL - Conférence Nil : Al Ahli Tripoli enchaîne, Boissy brille, Ndoye s'efface

Al Ahli Tripoli continue d'imposer sa loi dans la Conférence Nil de la Basketball Africa League (BAL). Les Libyens ont signé ce samedi leur cinquième victoire consécutive en dominant l'Armée Patriotique Rwandaise sur le score spectaculaire de 106 à 102, lors de la 5e journée.



Portée par un collectif en grande forme, l'équipe d'Al Ahli Tripoli se rapproche du record établi par le Sporting Alexandria, auteur d'un sans-faute (6/6) dans la Conférence Kalahari au Maroc. Jean Jacques Boissy, toujours aussi précieux, a contribué à cette victoire avec 15 points et 3 rebonds.



En revanche, la dynamique est tout autre pour Youssou Ndoye et l'APR. Le pivot sénégalais et ses coéquipiers concèdent une troisième défaite d'affilée, compromettant sérieusement leurs chances de qualification pour le Final 8.



Auteur d'un match en demi-teinte avec seulement 4 points inscrits et quelques rebonds, Ndoye devra réagir dès ce dimanche face au Nairobi City Thunder. Ces derniers, de leur côté, ont décroché leur première victoire dans la compétition en s'imposant contre Made By Basketball.



La pression monte à l'approche de la dernière ligne droite : certains confirment, d'autres vacillent.