Culture à Goudomp : Le Balantacounda vibre au rythme du premier carnaval de Djibanar

Ce weekend, la commune de Djibanar, nichée au cœur de la région naturelle de la Casamance, dans le département de Goudomp, a connu une effervescence culturelle inédite avec la tenue de la première édition du carnaval de Djibanar. Une initiative de l'association "Balantacounda sur scène", regroupant les acteurs culturels des provinces du Balantacounda, du Boudhie et du Birassou.



L'événement, placé sous le signe du brassage culturel et du dialogue entre les peuples, a été marqué par une forte participation de la communauté Leboue de Dakar, invitée d'honneur pour cette édition inaugurale. Prestations artistiques, danses traditionnelles, expositions artisanales et défilés en tenues traditionnelles ont rythmé cette grande célébration, qui a su allier diversité culturelle et unité nationale.



Pour les organisateurs, cette première édition est un message fort. "Le dialogue des cultures contribue au raffermissement des liens entre les communautés. La présence des Lebous de Dakar, partageant la scène avec les artistes du Balantacounda, témoigne que le Sénégal est un et indivisible", ont déclaré les responsables de l'association "Balantacounda sur scène".



Au-delà de la fête, le carnaval de Djibanar se veut un levier de valorisation des cultures locales souvent marginalisées, tout en promouvant l’ouverture à l’autre. Une dynamique que les organisateurs entendent pérenniser, dans l’espoir de faire de cet événement un rendez-vous culturel majeur du sud du Sénégal.



Avec cette première édition couronnée de succès, Djibanar s'inscrit désormais sur la carte des hauts lieux de l’expression culturelle nationale.