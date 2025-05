Plainte de Pastef : Madiambal Diagne rappelle à Ayib Daffe et ses camarades leur déclaration du 01 juin 2023

Madiambal Diagne n’a pas tardé à réagir à l’annonce d’une plainte du parti Pastef contre Babacar Gaye et le journaliste Babacar Dione. Dans une publication sur X (anciennement Twitter), le journaliste a rappelé à Ayib Daffé et ses camarades leur déclaration du 01 juin 2023.« Pastef porte plainte contre mon ami Babacar Gaye qui accuse ce parti d’avoir été insurrectionnel. Ma main au feu que Ayib Daffe et ses camarades ont oublié, entre autres, cette déclaration du 01 juin 2023. Il n’est pas encore temps d’oublier », a-t-il écrit.Madiambal Diagne fait référence à un communiqué publié par Pastef au lendemain de la condamnation de leur leader, Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Dans ce texte incendiaire, le parti Pastef appelait les populations à la désobéissance et à l’insurrection contre le régime de Macky Sall.« Peuple sénégalais, arrêtez toute activité et descendez dans la rue pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky SALL jusqu'à son départ de la tête de l'Etat !Pastef Les Patriotes invite les forces de l'ordre et l'armée à se mettre du côté du PEUPLE opprimé par Macky SALL. Elles doivent désobéir aux ordres illégaux et anti-républicains », pouvait-on lire dans cette déclaration.