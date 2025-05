Aberdeen terrasse le Celtic : Pape Habib Gueye sur le toit de l'Écosse

Aberdeen FC a créé la sensation ce samedi en s'adjugeant la Coupe d'Écosse aux dépens du géant Celtic Glasgow. Au terme d'un match âprement disputé, conclu sur le score de 1-1 après prolongation, les Dons ont arraché la victoire 4 tirs à 3 lors de la séance de penaltys.



Parmi les artisans de ce sacre inattendu, le Sénégalais Pape Habib Gueye s'impose comme l'un des hommes clés de la saison. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 28 matchs, l'attaquant de 25 ans a été un élément moteur de l'attaque écossaise. Même s'il n'a pas marqué en finale, son influence sur le jeu et son abnégation ont pesé dans la balance.



Ce trophée vient couronner une saison pleine pour Gueye, qui s'affirme de plus en plus comme une valeur sûre du football sénégalais à l'étranger. À Aberdeen, il entre désormais dans l'histoire du club.