78e édition du Festival de Cannes : ‘’Un simple accident” de l'Iranien Jafar Panahi remporte la Palme d’or

Le jury de la 78e édition du Festival de Cannes, présidé par l’actrice française Juliette Binoche, a décerné La Palme d’or au film “Un simple accident”, de Jafar Panahi.



Le réalisateur iranien avait reçu la Caméra d’or pour son premier long-métrage, Le Ballon blanc (1995), avant de remporter le Lion d’or à Venise avec Le Cercle (2000).



Le cinéaste iranien de 64 ans, récompensé de la Palme d’or, a pu se rendre à Cannes pour la première fois depuis quinze ans.



Après avoir remercié sa famille et ses équipes, Jafar Panahi s’est adressé ‘’à tous les Iraniens, aux opinions différentes, en Iran et à travers le monde’’, leur demandant de ‘’mettre tous les problèmes de côté’’. ‘’Le plus important est notre pays et la liberté de notre pays’’, a-t-il dit lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.



Voici le palmarès de la 78e édition du Festival de Cannes :



*La Palme d’or décernée à ‘’Un simple accident”, de Jafar Panahi

*Le Grand Prix du Jury décerné à ‘’Valeur sentimentale’’, de Joachim Trier.

*La Palme d’or du court-métrage remise à ‘’I’m Glad You’re Dead Now’’, de Tawfeek Barhom.

*Le prix de la Caméra d’or décerné à ‘’The President’s Cake’’, de Hasan Hadi. Ce prix récompense le premier film d’un réalisateur irakien. C’est la première fois qu’un film irakien était en compétition au Festival de Cannes.

*Le Prix spécial du jury décerné à ‘’Resurrection’’, de Bi Gan.

*Le Prix d’interprétation masculine remis à Wagner Moura pour son rôle dans ‘’L’Agent secret’’, de Kleber Mendonça Filho.

*Le Prix du meilleur scénario revient à Jean-Pierre et Luc Dardenne, pour ‘’Jeunes mères’’.

*Le Prix du jury remis à ‘’Sirat’’, d’Olivier Laxe, et à ‘’Sound of Falling’’, de Mascha Schilinski.

*Le Prix de la mise en scène remis à Kleber Mendonça Filho, pour ‘’L’Agent secret’’.

*Le Prix d’interprétation féminine remis à Nadia Melliti, pour son rôle dans ‘’La Petite Dernière’’, de Hafsia Herzi.



Voici la composition du jury de cette 78ᵉ édition :



- Juliette Binoche (présidente), actrice française

- Halle Berry, actrice et réalisatrice américaine

- Payal Kapadia, réalisatrice et scénariste indienne

- Alba Rohrwacher, actrice italienne

- Leïla Slimani, écrivaine franco-marocaine

- Dieudo Hamadi, réalisateur, scénariste et producteur congolais

- Hong Sangsoo, réalisateur et scénariste sud-coréen

- Carlos Reygadas, réalisateur, scénariste et producteur mexicain

- Jeremy Strong, acteur américain







