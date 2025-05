Thiamène : pour un soupçon d’adultère, un homme ampute l'index de son voisin et écope deux ans ferme

Une affaire d’adultère a failli virer au drame au village de Guerly, dans la commune de Thiamène, dans la région de Louga (nord-ouest). Pris de colère, Aliou G. a violemment agressé un voisin qu’il soupçonnait d’entretenir une liaison avec la femme de son cousin.



Selon L’Observateur, Aliou G., avait entendu des bruits étranges la nuit à 3 heures du matin provenant de la case de la femme de son cousin parti en voyage. Curieux, il saute du lit et part à la pêche aux nouvelles.



Par le passé, Aliou avait déjà des doutes sur les fréquentations de la femme. Il la trouve justement qui tente de se dissimuler derrière un arbre de la concession. Aliou saute aux conclusions et demande à cette dernière le nom de son amant.



Devant le mutisme et les dénégations de la concernée, il retourne dans sa case, mais rumine sa colère le reste de la nuit. Au lever du jour, armé d'une machette, il a décidé de mener les investigations, rapporte le journal.



Toujours selon L’Observateur, Aliou trouve des traces de pas qu'il suit jusqu'au campement de Abou S., le berger. Ce dernier, déjà debout et qui donne de l'eau à son bétail, ne comprend pas la fureur qui s'abat sur lui. Sans autre forme de procès, Aliou l'attaque avec la machette, déterminé à laver l'affront.



Les coups qu'il donne à l'aveuglette sectionnent d'abord l'index gauche du berger, puis l'assomment suffisamment pour permettre à l'agresseur de tenter un égorgement. Dans un instinct de survie, Abou S. désarçonne son bourreau, d'un coup de poing et se dégage.



Évacué à l'hôpital, il s'en sort avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire (Itt) de 45 jours. Son assaillant, blessé lui aussi au front, dispose d'un certificat médical frappé de 21 jours d'Itt. Les deux jeunes hommes sont donc arrêtés par la gendarmerie de Coki et envoyés en prison pour coups et blessures volontaires réciproques.



Attraits à la barre du tribunal de grande instance de Louga, ils se sont défendus à tour de rôle. Aliou G. de jurer qu'Abou S. courtisait bel et bien la femme de son cousin. Il est naturellement démenti par ce dernier. «Je ne connais même pas cette femme. Je lui ai demandé de quitter ma maison et il m'a attaqué. Il voulait me tuer».



Le parquet, après avoir sollicité la requalification des faits en violence à la suite de blessures ayant entraîné une amputation, a requis une peine de deux ans ferme contre Aliou G. et une peine de 6 mois contre son adversaire.



Les avocats des deux parties ont plaidé pour la légitime défense. Rendant son délibéré, le tribunal a condamné Aliou G. à deux ans ferme et relaxé Abou S.